Polícia faz operação para localizar integrantes de organizada do Palmeiras

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil realizou uma operação com o objetivo de localizar seis membros da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde. Eles são suspeitos de participarem da emboscada contra a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último domingo.

Os procurados pela justiça são: Jorge Luiz Sampaio Santos, presidente da Mancha Verde, Felipe Mattos dos Santos (o "Fezinho"), vice-presidente da organizada, além de Leandro Gomes dos Santos (o "Leandrinho"), Henrique Moreira Lelis, Aurélio Andrade de Lima e Neilo Ferreira e Silva, conhecido como "Lagartixa".

Os policiais realizam buscas e apreensões em São Paulo, Taboão da Serra e São José dos Campos. Ao todo, são dez locais alvo dos investigadores, incluindo a sede da torcida organizada do Palmeiras, na zona oeste da capital paulista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), nos endereços dos suspeitos, os policiais buscam três veículos identificados pela investigação na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas e armas utilizadas no ataque contra a Máfia Azul.

De acordo com Fernanda Herbella, delegada responsável pela operação, o objetivo é prender os suspeitos envolvidos no crime e reunir o máximo de provas possíveis para apoiar o andamento das investigações.

Participam do cumprimento das ordens judiciais policiais do Departamento de Operações Estratégicas (Dope), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Grupo Especial de Reação (GER) e Antissequestro. Integrantes do Ministério Público acompanham as buscas.

Relembre o caso

A madrugada do último domingo ficou marcada por uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investiga o ocorrido, que deixou uma pessoa morta e outras 17 feridas.

Em nota enviada à imprensa no último domingo, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, de acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de organizados do Palmeiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o confronto envolveu cerca de 150 pessoas.

Já na última segunda-feira, a Mancha Verde se pronunciou pela primeira vez após a briga entre as torcidas do Verdão e do Cruzeiro. Em nota, a organizada lamentou o ocorrido e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com o incidente.

Na última quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) proibiu a entrada da Mancha Verde nos estádios em São Paulo. A resolução proíbe a entrada de qualquer indumentária e objetos (como faixas, bandeiras, camisetas, etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada alviverde.