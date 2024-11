Dorival se diz resguardado com situação clínica de dupla e elogia Murillo: "Sempre observamos"

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, os atletas que irão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar de terem se contundido recentemente, os atacantes Rodrygo e Savinho foram chamados pelo treinador.

Dorival se vê respaldado com a situação clínica da dupla. Rodrygo teve um problema muscular e chegou a desfalcar o Real Madrid no clássico contra o Barcelona. Já Savinho saiu de campo com dores no último jogo do Manchester City, diante do Tottenham, na última quarta-feira.

Porém, segundo o treinador da Seleção, não se tratam de casos graves, como se imaginava. Ele afirmou que a própria CBF entrou em contatos com os clubes, que confirmaram o estado de saúde dos atletas.

"Nesse período, tivemos 15 cortes. Procuramos nos cercar o máximo possível. Com relação ao Savinho, a princípio pensava-se em uma lesão mais séria, mas não aconteceu. Isso foi confirmado pelo seu clube. O mesmo com o Rodrygo. Provavelmente ele já estaria liberado para a partida do fim de semana, que não acontecerá por problemas sérios que estamos tendo na Espanha. Fatalmente ele deverá estar em campo na próxima apresentação. Tudo foi muito bem checado", disse o treinador.

Uma das novidades na lista de Dorival foi o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest. O defensor de 22 anos, formado pelo Corinthians, recebe a sua primeira oportunidade na Seleção e já foi elogiado pelo treinador.

"Em relação ao Murillo, é um jogador que nunca deixou de estar presente nas nossas listas de observação. Acho que nunca estivemos tão bem servidos com zagueiros como estamos nesse instante, assim como atacantes pelo lado direito. Espero que ele seja muito bem-vindo, que renda dentro das suas melhores condições, apresentando aquilo que vem desenvolvendo na sua equipe. É isso que o trouxe até aqui", afirmou.

O Brasil encara a Venezuela no dia 14 de novembro (uma quinta-feira), no Monumental de Maturín. A partida ocorre a partir das 18h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior medem forças com o Uruguai cinco dias depois, em uma terça-feira. A partida, que será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador, está agendada para as 21h45.

A Seleção Brasileira ganhou um respiro por conta das últimas vitórias na Eliminatórias. Na última data Fifa, a equipe ganhou do Chile em Santiago, de virada, por 2 a 1, e, no jogo seguinte, goleou o Peru em Brasília, por 4 a 0.

Com os resultados, o Brasil subiu para a quarto lugar da tabela, com 16 pontos. O líder é a Argentina, com 22. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.