Valencia exalta empenho do Internacional para buscar empate contra o Flamengo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Internacional recebeu o Flamengo no Beira-Rio em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão e empatou por 1 a 1. Após a partida, que representava um confronto direto pela quarta colocação, o atacante Enner Valencia, autor do tento Colorado, destacou o foco e a garra da equipe gaúcha, que buscou igualar o resultado até o último instante.

"Foi um jogo muito difícil para os dois times. Um jogo muito aberto, com dois times que sabem jogar muito bem com a bola. No final, o jogo se abriu, era para qualquer um dos dois. Acho que o resultado é merecido", declarou ao SporTV.

"Foi um jogo difícil para nós, sabíamos que estávamos em casa, com os nossos torcedores, então tínhamos que fazer valer. Lutamos até o final em busca dos três pontos", complementou.

Com o resultado, o Internacional alcançou uma sequência invicta de 12 jogos no Campeonato Brasileiro (oito vitórias e quatro empates), na quinta posição da tabela, agora com 53 pontos.

A equipe volta aos gramados na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Criciúma, novamente no Beira-Rio, pela 32ª rodada.