Schmidt pede atenção ao Santos em "final" contra o Vila Nova: "Vamos dar nossa vida"

Líder da Série B, o Santos está muito perto de confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro. João Schmidt, contudo, chamou atenção do elenco para o duelo com o Vila Nova, no próximo sábado, pela 35ª rodada. O volante destacou a necessidade da equipe sair da Vila Viva Sorte com os três pontos.

"Claro que sabemos que estamos perto, mas também estamos cientes de que ainda não alcançamos o nosso objetivo. Então precisamos manter essa pegada na reta final e encarar todo jogo com uma final, porque no futebol as coisas mudam muito rápido", disse.

"Esse jogo contra a Vila Nova é mais uma final para que a gente possa fazer 65 pontos, ficando mais perto do acesso e do título também", completou.

O Alvinegro Praiano está com 62 pontos, dois a mais que o Novorizontino, segundo colocado, e oito a mais que o Ceará, que aparece em quinto. O Vila Nova está em sexto, com 52.

Assim, o time do técnico Fábio Carille pode garantir o acesso já neste final de semana caso vença os goianos e o Vozão tropece diante do Avaí, na Arena Castelão, no domingo.

Casa cheia!



Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para Santos x Vila Nova. João Schmidt ressaltou a importância de contar com o apoio dos fãs nesta "final".

"Acredito que a Vila vai estar lotada. E acho que o apoio do torcedor vai ser fundamental para nós. Todo mundo com esse sentimento de que a gente vai chegar na Série A. Acredito que vai ser um grande jogo e a gente vai dar nossa vida dentro de campo para fazer 65 pontos", finalizou o camisa 5.

O duelo com o Vila Nova está marcado para sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B.