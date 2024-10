Internacional x Flamengo: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Internacional e Flamengo fazem, nesta quarta-feira (30), o jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Beira-Rio.

O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes fazem confronto direto pelo G4. O Flamengo é o quarto colocado, com 54 pontos, enquanto o Inter está em quinto, com 52. Os dois times venceram na última rodada e chegam embalados.

O técnico Roger Machado pode fazer uma mudança na equipe que venceu o Galo na última rodada. Bruno Tabata deve entrar na vaga de Gabriel Carvalho no meio. Fernando volta a ficar à disposição. Ivan e Mercado estão lesionados.

O Fla deve ter um time misto e acumula desfalques. Com a final da Copa do Brasil no horizonte, Filipe Luís vai poupar alguns jogadores. Bruno Henrique e Erick Pulgar, porém, devem jogar, já que estão suspensos na primeira partida da decisão. David Luiz, De la Cruz, Carlinhos e Luiz Araújo são os lesionados. Arrascaeta e Léo Pereira levaram o terceiro amarelo e estão fora.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Internacional x Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 30 de outubro de 2024, às 19h

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere