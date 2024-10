Com três de Musiala, Bayern goleia Mainz e vai às oitavas da Copa da Alemanha

A segunda fase da Copa da Alemanha ganhou sequência. Na tarde desta quarta-feira, o Bayern de Munique goleou o Mainz, por 4 a 0, na Mainz Arena, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Musiala marcou três gols e Sané completou o placar para o clube bávaro.

Com o triunfo, o Bayern despachou o Mainz e se classificou para as oitavas de final da Copa da Alemanha. Agora, a equipe comandada por Kompany aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário na próxima fase.

Os dois clubes, agora, voltam a campo pelo Campeonato Alemão, em jogos da nona rodada. O Bayern recebe o Union Berlin neste sábado, às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena. Já o Mainz visita o Freiburg neste domingo, no mesmo horário, no Europa-Park Stadion.

O jogo

O Bayern de Munique começou pressionando o Mainz e abriu o placar com menos de dois minutos de jogo. Alphonso Davies recebeu pela esquerda e cruzou para Harry Kane. O centroavante tocou de primeira para Musiala, que bateu colocado na saída do goleiro e abriu o placar na Mainz Arena.

Aos 26 minutos, o Bayern perdeu uma chance claríssima de gol. Sané cortou a marcação e finalizou para o gol, mas Zentner espalmou. No rebote com o gol aberto, Gnabry chutou na trave. A bola ainda voltou para ele, porém rebateu no atacante e foi pela linha de fundo.

Quatro minutos depois, o clube bávaro desperdiçou mais uma ótima chance de abrir 2 a 0. Musiala enfiou linda bola em profundidade para Sané. O alemão invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro, mas Zentner cresceu para cima do atacante e fez a defesa.

Com 37 minutos no relógio, depois de perder duas chances claras, o Bayern finalmente conseguiu chegar ao segundo gol. Sané cruzou para dentro da área, Kane cabeceou e Zentner defendeu, mas deu rebote. Na sobra, Musiala só empurrou para o fundo das redes: 2 a 0.

E já nos acréscimos, o Bayern de Munique fez o terceiro gol. Em contra-ataque rápido, Kane tocou para Davies, que avançou com a bola até a entrada da grande área. O lateral trombou com o marcador, mas a bola sobrou para Sané dentro da área. O camisa 10 finalizou forte, rasteiro, e guardou mais um para a equipe visitante.

Com 48 minutos, ainda sobrou tempo do Bayern transformar a vitória em goleada. Laimer recebeu lindo passe e arrancou em velocidade pelo lado direito. O alemão foi até a linha de fundo dentro da área e cruzou para o meio. O goleiro Zentner espalmou e, no bate e rebate, Musiala completou para o fundo das redes, marcando seu primeiro hat-trick da carreira.

Já no segundo tempo, o Mainz começou a chegar mais no ataque, mas sem ter muito sucesso. Aos 11 minutos, Nebel avançou pelo lado esquerdo, adentrou a grande área e chutou forte para o gol, mas Neuer estava atento e fez a defesa.

A chance mais clara do Bayern, por sua vez, foi aos 28 minutos. Após cruzamento para dentro da grande área, Goretzka apareceu sozinho para cabecear, parando em defesa de Zentner. Perto do fim do jogo, o time visitante, com a larga vantagem no placar, diminuiu o ritmo. Assim, o jogo terminou com vitória de 4 a 0 ára o Bayern.