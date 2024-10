Chapecoense vence Brusque com gol de pênalti no fim e se alivia na briga contra o Z4 da Série B

Nesta terça-feira, a Chapecoense venceu o Brusque por 1 a 0, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em duelo direto na luta contra o rebaixamento, no Estádio Augusto Bauer. O gol da partida foi marcado por Walter Clar, no final do jogo, de pênalti.

Com a vitória, a Chape sobe para a 13ª posição, com 40 pontos, e se afasta da zona de rebaixamento. O Botafogo-SP é o primeiro time no Z4, com 36 pontos. Já o Brusque perdeu a chance de subir na tabela e continua em 19º lugar, com 33 pontos.

Ambas as equipes volta a campo pela 35ª rodada da Série B. O Brusque recebe o Botafogo-SP na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em outro duelo na briga contra a queda. Já a Chapecoense terá confronto difícil contra o Novorizontino, que segue na disputa ao acesso para a Série A. A partida será no sábado, às 17h, na Arena Condá.

O Brusque foi melhor no primeiro, mas quem teve a primeira oportunidade foi a Chapecoense. Maílton avançou no ataque e chutou rasteiro para o goleiro Matheus Nogueira espalmar. Dentinho quase abriu o placar para os mandantes, mas não alcançou a bola após cruzamento.

Na segunda etapa, quando o placar dava a entender que não seria inaugurado, a Chape conseguiu um contra-ataque com Italo, que percorreu o campo todo e, ao cortar o goleiro Matheus Nogueira, caiu na área em pênalti que gerou polêmica.

Walter Clar foi para a batida e fez o único gol do jogo aos 36 minutos.