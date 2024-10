Rodrigo Pessoa e Major Tom faturam o GP5* Longines, em Washigton

Rodrigo Pessoa e Major Tom, que defenderam o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, faturaram na noite do último sábado o GP5* Longines, a 1.60m, na arena indoor Prince George's Equestrian Center, em Upper Malboro, na região de Washington.

Cerca de 33 conjuntos se apresentaram durante a disputa, que serve como etapa seletiva para a final da Copa do Mundo 2025. Destes 33 conjuntos, cinco habilitaram-se ao desempate com 340 mil dólares em jogo (cerca de R$ 1,9 milhão).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Pessoa?? (@rodrigopessoa29)

Primeiro a largar no percurso idealizado por Nick Granat, Rodrigo Pessoa estabeleceu a marca que permaneceu imbatível até o final: um percurso sem faltas em 38s77. Katherine Dinan com Out of Blue SCF, sem faltas, em 40s27, e Kristen Vanderveen com Bull Run?s Jireh, em 39s63, garantiram respectivamente o vice e a 3ª colocação.

"Eu sabia que sempre era possível ir mais rápido, mas fiquei satisfeito com o desempenho do meu cavalo e sabia que estaria bem colocado," disse o campeão olímpico Rodrigo Pessoa.

"Claro, olhando para trás, fiquei a um segundo e meio de diferença e poderia facilmente, de alguma forma, ter recuperado esse tempo. Sem dúvida, ainda estou construindo um relacionamento com meu cavalo e fiquei muito satisfeita com minha rodada dupla sem faltas. Ficar em segundo atrás do Rodrigo, eu aceito", disse Katherine Dinan.