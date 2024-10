Ranking da Bola de Ouro 2024: veja lista completa da posição dos jogadores

A revista France Football anuncia nesta segunda-feira (28) o vencedor da Bola de Ouro 2024. Veja abaixo a lista completa da colocação dos atletas.

Ranking completo da Bola de Ouro (em atualização)

5º - Haaland (Manchester City/Noruega)

6º - Mbappé (PSG/França)

7º: Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

8º - Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

9º - Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

10º - Harry Kane (Bayern/Inglaterra)

11º - Foden (Manchester City/Inglaterra)

12º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

13º - Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha)

14º - Lookman (Atalanta/Nigéria)

15º - Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

16º - Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça)

17º - Valverde (Real Madrid/Uruguai)

18º - Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

19º - Odegaard (Arsenal/Noruega)

20º - Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

21º - Saka (Arsenal/Inglaterra)

22º - Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

23º - Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

24º - Saliba (Arsenal/França)

25º - Palmer (Chelsea/Inglaterra)

26º - Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

27º - Vitinha (PSG/Portugal)

28º - Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

29º - Dovbyk (Girona/Roma/Ucrânia)

29º - Hummels (Borussia Dortmund/Roma/Alemanha)

O que aconteceu

Vini Jr. e a delegação do Real Madrid cancelaram a viagem a Paris e não participaram da cerimônia. O camisa 7 merengue foi o sexto colocado em 2023.

Como funciona o prêmio? A France Football elabora uma pré-lista feita por membros da redação do "L'Équipe" (do mesmo grupo de mídia da France Football) e embaixadores da Uefa. Luís Figo é o do prêmio masculino, e Nadine Kessler, do feminino.

Os eleitores da Bola de Ouro são jornalistas dos cem países com melhor colocação no ranking da Fifa. Os votantes escolhem 10 jogadores e a colocação deles rende pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, nesta ordem. A soma dos votos determina o vencedor.