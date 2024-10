Quem ganhou a Bola de Ouro 2024? Veja lista completa da premiação

Do UOL, em São Paulo

O vencedor da Bola de Ouro 2024 foi Rodri. A entrega do prêmio, oferecido pela revista France Football, ocorreu nesta segunda (28), em Paris.

Havia a expectativa de que o brasileiro Vinícius Júnior vencesse a premiação em 2024, mas o brasileiro ficou na 2ª posição. O fato revoltou o Real Madrid, que sequer levou membros do time para a cerimônia.

Veja os melhores do mundo, segundo a France Football:

1º - Rodri (Manchester City/Espanha)

2º - Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)

3º - Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

4º - Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

5º - Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

6º - Kylian Mbappé (PSG/França)

7º - Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

8º - Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

9º - Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

10º - Harry Kane (Bayern/Inglaterra)

11º - Foden (Manchester City/Inglaterra)

12º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

13º - Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha)

14º - Lookman (Atalanta/Nigéria)

15º - Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

16º - Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça)

17º - Valverde (Real Madrid/Uruguai)

18º - Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

19º - Odegaard (Arsenal/Noruega)

20º - Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

21º - Saka (Arsenal/Inglaterra)

22º - Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

23º - Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

24º - Saliba (Arsenal/França)

25º - Palmer (Chelsea/Inglaterra)

26º - Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

27º - Vitinha (PSG/Portugal)

28º - Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

29º - Dovbyk (Girona/Roma/Ucrânia) -

29º - Hummels (Borussia Dortmund/Roma/Alemanha)

Como é a votação

A definição da Bola de Ouro é baseada nos votos de jornalistas dos 100 países melhor classificados no ranking da Fifa.

Uma pré-lista é elaborada por membros da redação do "L'Équipe" (do mesmo grupo de mídia da revista France Football) e embaixadores da Uefa. Luís Figo atua como embaixador do prêmio masculino, enquanto Nadine Kessler representa o feminino.

Os votantes selecionam 10 jogadores, e a posição de cada um na lista gera uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente. A soma dos pontos decide o vencedor.

Kaká foi último brasileiro a ganhar

O último brasileiro a conquistar o troféu da Bola de Ouro, oferecido pela revista France Football, foi o meia Kaká, em 2007. Na época, atuando pelo Milan, ele superou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Kaká vestia a camisa 22 do Milan quando foi destaque na conquista da Champions League na temporada 2006/2007. Desde então, o Brasil não voltou ao topo.

Até 1994, o prêmio era destinado apenas a jogadores europeus. Outros brasileiros que venceram a premiação foram:

Ronaldo - 1997 e 2002 (Inter de Milão e Real Madrid)

Rivaldo - 1999 (Barcelona)

Ronaldinho Gaúcho - 2005 (Barcelona)

Vini Jr. poderia ter sido o quinto brasileiro a conquistar o troféu. Com a camisa 7 do Real Madrid, ele se destacou na campanha vitoriosa da Champions League, Supercopa da Espanha e La Liga na temporada passada, somando 39 jogos, 24 gols e 11 assistências. Ele ficou na 6ª posição em 2023.