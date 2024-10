PVC: Responsável por barbárie contra torcedores é a polícia, não os clubes

Os principais responsáveis pela emboscada da Mancha Verde que vitimou um torcedor da Máfia Azul são as autoridades policiais, não Palmeiras e Cruzeiro, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

A responsabilidade não é dos clubes, é da Polícia Militar do estado de São Paulo e da Polícia Civil, que foi dizer que tinha mensagem para sugerir o crime organizado indicando voto para um candidato, mas as mensagens que tinham que ser interceptadas de verdade não foram.

Tinha mensagem agendando encontro no quilômetro X da rodovia Fernão Dias. Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou que não adianta responsabilizar os clubes por um crime cometido a quilômetros de distância dos respectivos estádios e em dia sem jogo de futebol, devido ao segundo turno das eleições.

Quem tem responsabilidade sobre isso não é o Palmeiras e não é o Cruzeiro, é a Polícia Militar de São Paulo, é a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Não foi o Palmeiras que deixou acontecer. Paulo Vinícius Coelho

Em nota (veja íntegra abaixo), a Polícia Civil listou os crimes apurados e afirmou que colheu imagens de segurança do trecho da rodovia.

Revide de ataque dois anos atrás

PVC explicou que a emboscada da Mancha aconteceu em revide a um ataque da Máfia Azul, também na Fernão Dias, há dois anos. Ou seja, faltou inteligência e prevenção por parte da polícia, disse ele.

Essa briga é por causa de um ataque da Máfia Azul à Mancha Verde, e o revide é de torcedores da Mancha Verde contra a Máfia Azul. São dois episódios em dois anos, os dois na Fernão Dias.

A responsabilidade disso é da polícia. É um gigantesco engano achar que essa briga é por causa de Palmeiras e Cruzeiro. Paulo Vinícius Coelho

Confira nota da Polícia Civil na íntegra

"A Polícia Civil investiga um ataque a torcedores ocorrido na manhã de domingo (27), no KM 65 da Rodovia Fernão Dias, no Centro de Mairiporã. Um torcedor de 30 anos morreu e outros quatorze ficaram feridos, de acordo com o boletim de ocorrência.

Policiais Rodoviários Federais foram acionados e, no endereço, encontraram um ônibus incendiado e outro depredado. O Corpo de Bombeiros e equipes de resgate da concessionária socorreram os feridos a hospitais da região, um deles faleceu. A perícia esteve no local e apreendeu rojões, fogos de artifício e barras de ferro e madeiras.

O caso foi registrado como homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos na Delegacia de Mairiporã, que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) para identificação e responsabilização dos envolvidos."