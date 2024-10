Por que Pelé e Maradona nunca ganharam a Bola de Ouro?

Do UOL, em São Paulo

Considerados por muitos os maiores jogadores de futebol da história, Pelé e Maradona nunca venceram a Bola de Ouro enquanto jogavam. A revista France Football, porém, reconheceu os feitos dos craques após as aposentadorias.

Por que Pelé nunca venceu o prêmio?

O Rei nunca foi eleito enquanto esteve em atividade porque o prêmio só considerava jogadores europeus até 1994. Em 1995, a premiação passou a considerar estrangeiros que atuassem na Europa, e desde 2006 não há nenhuma restrição. A revista premia os jogadores desde 1956.

Em 2015, na edição especial de 60 anos, a revista France Football fez uma "revisão" na lista de ganhadores. Considerando os critérios atuais, o Rei do Futebol foi reconhecido como vencedor de sete Bolas de Ouro (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970).

Outros dois brasileiros foram lembrados na revisão: Garrincha e Romário. Garrincha ficou com o prêmio em 1962, quando foi o melhor jogador da Copa que deu o bicampeonato mundial à seleção brasileira. E Romário levou o de 1994, quando liderou o Brasil ao tetra nos EUA.

Maradona também nunca venceu o prêmio. Porém, ele e Mario Kempes foram contemplados na revisão. O primeiro foi reconhecido por 1986 e 1990, enquanto o segundo foi lembrado pelo ano de 1978.

Quem 'perdeu' o troféu da Bola de Ouro para Pelé

1958 - Raymond Kopa (Real Madrid/França)

1959 - Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/Espanha)

1960 - Luis Suárez (Barcelona/Espanha)

1961 - Omar Sivori (Itália/Juventus)

1963 - Lev Yashin (D. Moscovo/URSS)

1965 - Eusébio (Benfica/Portugal)

1970 - Gerd Müller (Bayern Munique/Alemanha)

O nome de Pelé, porém, não aparece na lista dos vencedores oficiais da revista francesa. O maior vencedor é Lionel Messi com oito conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023). Ronaldo venceu duas vezes (1997 e 2022).

Em 2014, o Rei do Futebol recebeu uma Bola de Ouro honorária da Fifa. A premiação, na ocasião, foi organizada pela France Football juntamente com a entidade máxima do futebol.

Kaká foi o último brasileiro a vencer a Bola de Ouro, em 2007. À época no Milan, o jogador superou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Brasileiros que venceram a Bola de Ouro