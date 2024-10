Memphis se diz orgulhoso do Corinthians após vitória contra o Cuiabá: "Fizemos o que tinha que ser feito"

O atacante Memphis Depay se disse orgulhoso do Corinthians após a vitória contra o Cuiabá, por 1 a 0, nesta segunda-feira. Autor do gol da partida, o holandês comentou que a equipe "fez o que tinha que ser feito", pensando na luta contra a zona de rebaixamento.

"Todo mundo sabe o quão importante é o resultado, da nossa situação... Fizemos o que tinha que ser feito. Estou muito feliz, jogo para trazer confiança. Todas as partidas são importantes. Vencemos só de 1 a 0, poderíamos ter feito mais, precisamos melhorar, mas estou feliz, não foi fácil. Estou orgulhoso do time", comentou Memphis ao Premiere.

Em um jogo de poucas emoções, Memphis foi às redes de pênalti, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, coube ao Corinthians administrar a vantagem, sem sofrer grandes sustos do Cuiabá.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena.