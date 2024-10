Ex-Vasco, Andrey Santos é o volante com mais gols nas cinco principais ligas da Europa

Revelado nas categorias de base do Vasco, Andrey Santos está brilhando na Europa nesta temporada. Defendendo o Strasbourg, da França, ele é o volante que mais marcou gols nas cinco principais ligas europeias (Campeonato Inglês, Francês, Italiano, Espanhol e Alemão).

De acordo com o Sofascore, em oito jogos até aqui, ele balançou as redes em cinco oportunidades e finalizou 14 vezes, sendo sete ao gol. Defensivamente Andrey também tem se destacado, pois soma 28 desarmes e 63 duelos ganhos. Além disso, o jogador cometeu apenas cinco faltas e acertou 86% de suas tentativas de passe.

? Andrey Santos é o volante com mais gols marcados nas TOP 5 ligas europeias em 24/25! ??? ? 8 jogos

? 5 gols (!)

? 14 finalizações (7 no gol!)

? 86% acerto no passe

? 28 desarmes

? 63 duelos ganhos (68%!)

? 5 faltas cometidas (17 sofridas!)

? Nota Sofascore 7.64 pic.twitter.com/0Is36gwXYo ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 27, 2024

Na vitória do Strasbourg sobre o Nantes por 3 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Francês, Andrey Santos foi decisivo e marcou dois gols. Inclusive, após a partida, o volante foi elogiado pelo treinador Liam Rosenior em entrevista coletiva.

"É um prazer trabalhar com Andrey Santos. Ele escuta e tem um ótimo caráter. Trabalhamos com ele esta semana para fazê-lo tocar ainda mais bolas. Esta noite ele foi recompensado", falou.

Hoje com 20 anos, Andrey foi vendido do Vasco da Gama ao Chelsea em janeiro de 2023. Sem muito espaço no clube inglês, acumulou empréstimos para o Nottingham Forest, Strasbourg e o próprio Vasco. O volante tem contrato com o time de Londres até 2030.

Visando manter a boa sequência, Andrey Santos volta a campo com o Strasbourg no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visitará o Saint-Étienne no Stade Geoffroy-Guichard pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Atualmente, a equipe do jogador brasileiro ocupa a nona colocação da liga nacional, com 13 pontos conquistados.