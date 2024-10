Com Vinícius Júnior em segundo, Brasil vê jejum na Bola de Ouro aumentar

O volante Rodrigo Hernández, conhecido como Rodri, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24, nesta segunda-feira, em premiação realizada pela revista francesa France Football, em Paris. O espanhol de 28 anos, do Manchester City, desbancou Vinicius Júnior, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez e, assim, aumentou o jejum do Brasil no troféu.

A última vez que um jogador brasileiro faturou a Bola de Ouro foi em 2007, há 17 anos atrás. O último a alcançar este feito foi Kaká, quando atuava pelo Milan. Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) também foram coroados.

Além disso, Rodri ainda quebrou um tabu de 64 anos ao devolver o prêmio para a Espanha. Ele é apenas o terceiro do país a conquistar o troféu. Antes dele, só o argentino naturalizado espanhol, Di Stéfano (1957 e 1959), e Luis Suárez (1960) haviam ganhado a premiação. Nesta época, somente atletas europeus concorriam.

Havia uma forte crença de que Vini Jr, um dos protagonistas do Real Madrid no título da Liga dos Campeões na última temporada europeia, receberia o troféu de melhor do mundo. Entretanto, isso não se confirmou.

O jogador ficou em segundo lugar na premiação, à frente de nomes como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid, mas abaixo de Rodri. O atacante, aliás, ao ser informado que não ganharia a Bola de Ouro, sequer foi a Paris para prestigiar o evento. E não foi só ele: nenhum atleta do clube espanhol compareceu - nem mesmo o técnico Carlo Ancelotti ou o presidente Florentino Pérez. Vini era o único brasileiro entre os finalistas.

Veja a lista de jogadores brasileiros que venceram a Bola de Ouro: