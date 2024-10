Roger Machado mantém cautela no Inter em duelo com o Flamengo

O Internacional completou uma série de 11 jogos sem derrota na temporada após bater o Atlético-MG. Agora, terá pela frente um duelo direto da parte de cima da tabela contra o Flamengo, na quarta-feira, em um jogo atrasado da 17ª rodada. O técnico Roger Machado mantém os pés no chão, respeitando a qualidade do próximo adversário.

Um ponto pode ser favorável ao Internacional. O Flamengo está na final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG e prioriza a conquista do título. Portanto, pode até usar um time misto diante do Colorado, já que o primeiro duelo da decisão será no próximo domingo.

"O Flamengo vive um momento de alta (depois da chegada de Filipe Luís). Não sabemos como vem esse nosso adversário. Será um jogo difícil, uma disputa de seis pontos", confirmou Roger Machado.

O Internacional soma uma série de quatro jogos sem derrota para o Flamengo, com duas vitórias e dois empates. A última vitória do time carioca neste confronto aconteceu em 2021, no estádio Beira-Rio, justamente o local do próximo duelo entre as equipes.