Luiz Gustavo recebe alta, mas segue como baixa no São Paulo pelos próximos dez dias

O São Paulo informou que o volante Luiz Gustavo, diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira. O jogador, entretanto, segue como desfalque pelos próximos dez dias.

De acordo com comunicado do clube, o atleta de 37 anos apresenta quadro clínico estável, mas continuará sendo medicado e deverá permanecer em repouso e sem atividades físicas pelos próximos dez dias. Após o prazo, uma nova avaliação médica será realizada no hospital.

Assim, o volante ficará de fora pelo menos dos três próximos jogos da equipe são-paulina. O Tricolor enfrenta o Alianza Lima nesta quinta-feira, o Cruzeiro no domingo e o Botafogo no próximo dia 17.

No treino do último sábado, o volante se queixou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein. O jogador foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e foi internado para observação e tratamento.

Na última segunda-feira, o São Paulo comunicou que o jogador ainda estava internado no hospital. Ele permaneceu para tratamento e novas avaliações de seu quadro médico.

Luiz Gustavo desfalcou a equipe no empate sem gols com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, contra o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. A bola rola no Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).