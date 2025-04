Botafogo terá homenagem a Manga em camisa de jogo da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo vai fazer uma homenagem a Manga na camisa do jogo desta noite (8), contra o Carabobo, no Nilton Santos, pela fase de grupos da Libertadores.

O ex-goleiro morreu hoje (8), aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Ele é um dos grandes ídolos da história do Alvinegro e também teve passagens marcantes por Inter, Nacional-URU e seleção brasileira.

O que aconteceu

O Botafogo terá um "selo" na manga da camisa. Ele terá uma imagem da mão do ex-goleiro com uma estrela, e o nome dele abaixo.

A homenagem ficará em cima do patch em referência ao título da Libertadores. A imagem foi, inicialmente, divulgada pelo programa "Seleção SporTV".

Manga, ex-goleiro do Botafogo, do Internacional e da seleção brasileira Imagem: Igor Siqueira/UOL

A morte de Manga foi anunciada pelo Botafogo, mas a causa não foi divulgada. Ele estava no Hospital Rio Barra, na Barra da Tijuca. O velório vai acontecer amanhã (9) de manhã, na sede do clube.

Manga defendeu o Botafogo de 1959 a 1968 e entrou para a história do clube. Pelo Alvinegro carioca, conquistou os bicampeonatos carioca de 1961/62 e de 1967/68. Ele era o paredão do time que tinha, no ataque, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo.

O ex-goleiro também foi titular da seleção brasileira na Copa de 1966 e multicampeão por Inter e Nacional. Pelo Colorado, ele se sagrou bicampeão brasileiro em 1975 e 1976, enquanto venceu quatro vezes o Campeonato Uruguaio, a Libertadores de 1971 e o Intercontinental do mesmo ano pelo Nacional.

O Dia do Goleiro no Brasil foi definido em sua homenagem. A data escolhida foi o aniversário de Manga, 26 de abril.

Natural do Recife, Manga começou a carreira no Sport antes de chegar ao Botafogo, onde virou ídolo. Atuou no Uruguai de 1969 a 1974, quando foi repatriado para marcar geração no Inter. Passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio antes de encerrar a carreira no Barcelona-EQU, em 1982.