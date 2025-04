André Jardine projeta clássico do América-MEX na Concachampions: "Romper mais esse tabu"

Na madrugada desta quarta-feira, a 0h30 (de Brasília) o América-MEX, com técnico brasileiro André Jardine, disputará as quartas de final da Concachampions. Na competição equivalente à Libertadores na América do Norte, o duelo será contra o Cruz Azul, reeditando a final do Campeonato Mexicano.

O jogo de ida terminou em 0 a 0 na última terça-feira, com mando de campo do América-MEX. Agora, como os gols fora de casa contam como critério de desempate, a equipe de Jardine vê uma ligeira vantagem por conseguir se classificar com qualquer empate com gols.

O atual líder do Campeonato Mexicano, que busca um tetracampeonato inédito em sua história, aposta em Jardine para quebrar um jejum de nove anos na Concachampions. Com sete conquistas, ainda são os maiores campeões e procuram voltar a ganhar a competição.

"Assim como era incomum ver o América-MEX passar cinco anos sem ser campeão mexicano quando cheguei, sei que é muito incômodo que o clube esteja há nove anos sem uma Concachampions. Romper mais esse tabu também é um grande objetivo para nós", concluiu o treinador, que em março completou 100 jogos oficiais no comando da equipe.

No Brasil, Jardine trabalhou nas categorias de base do Internacional, Grêmio e São Paulo. Até a sua passagem na equipe mexicana, o seu trabalho mais notável foi a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Quando o treinador brasileiro chegou ao América em junho de 2023, percebeu o clube conviver com um incômodo jejum de cinco anos sem ser campeoão mexicano. Logo na sua primeira participação no Campeonato Mexicano, André Jardine comemorou o título nacional e inaugurou uma dinastia do América no país.

Desde então, o clube conquistou mais cinco troféus, incluindo outras duas competições nacionais. Esse feito alçou o brasileiro ao posto de técnico mais vencedor dos 108 anos de história do América.

Nesta edição, o América-MEX já deu um sinal ao eliminar o rival Chivas com uma vitória por 4 a 0, nas oitavas de final.

"A goleada sobre o Chivas foi ótima, mas ficou no passado. Agora disputamos com o Cruz Azul, que tem sido um dos nossos mais duros adversários nos últimos tempos. Precisamos estar no nosso melhor para sairmos classificados", destacou Jardine.

Além desse confronto, outros três jogos definem os semifinalistas da Concachampions entre hoje e amanhã. O Inter Miami, equipe de Lionel Messi, enfrenta o Los Angeles FC, enquanto o Tigres-MEX recebe Los Angeles Galaxy. O último classificado virá da partida entre o Pumas e o Vancouver Whitecaps.