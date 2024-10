Marcelo Melo e Zverev retornam às duplas no Masters 1000 de Paris

Marcelo Melo e Alexander Zverev estarão juntos no Masters 1000 de Paris, na França, pelo segundo ano seguido. O mineiro e o alemão estreiam nesta segunda-feira, por volta das 13h30 (horário de Brasília), diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Esta será a quinta vez na temporada que Melo e Zverev formam parceria. Os dois tenistas jogaram nos Masters 1000 de Indian Wells (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Roma (Itália) e Cincinnati (EUA). Em Monte Carlo, quando desempenharam a melhor performance, foram vice-campeões.

Melo tem dois títulos em Paris: em 2015, com o croata Ivan Dodig, e em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. O brasileiro, agora, disputa o torneio francês pela 16ª vez em sua carreira

"Mais um Masters 1000 juntos na temporada. É focar nessa estreia, em busca do resultado", afirmou o tenista brasileiro Marcelo Melo.

O mineiro chegou à França vindo da Áustria, onde disputou o ATP 500 de Viena, ao lado do gaúcho Rafael Matos, somando 12 torneios juntos no circuito desde que iniciaram a parceria.

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 40 do mundo, com 2.205 pontos. Zverev é terceiro no ranking mundial de simples, com 6.795 pontos.