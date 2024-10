Felipe Meligeni perde final em Curitiba, mas volta a subir no ranking

Teve torcida a favor, mas Felipe Meligeni não conseguiu conquistar o título do Challenger 100 de Curitiba. Neste domingo, na final, o campineiro de 26 anos, atual número 167 do mundo, foi superado em dois sets pelo português Jaime Faria (#120), que fez 6/4 e 6/4 em 1h20min de partida.

O brasileiro teve apenas três chances de quebra em todo o jogo, mas não conseguiu converter nenhuma. Com o serviço, Meligeni foi superado nos momentos mais importantes. Perdeu seu game no décimo game dos dois sets e, nas duas ocasiões, a quebra significou o fim do set.

Fazia tempo que Meligeni não conseguia uma campanha tão boa no circuito Challenger. Sua última final havia sido no Challenger de Lyon, mais de um ano atrás, em junho do ano passado. Na ocasião, Felipe, que é sobrinho de Fernando Meligeni, derrotou na decisão o suíço Alexander Ritschard.

Com o vice em Curitiba, torneio masculino com a segunda maior premiação em dinheiro entre os disputados no Brasil, Meligeni garantiu uma boa subida no ranking e deve aparecer perto da 150ª posição, saltando 17 postos, no ranking que será publicado nesta segunda-feira pela ATP.

Felipe segue afirmando que seu próximo objetivo no circuito é entrar e se consolidar no top 100, mas vem encontrando dificuldades para isto. O campineiro entrou no top 150 em julho de 2022, quando ganhou o Challenger de Iasi, na Romênia. Nestes dois anos, contudo, o máximo que Meligeni conseguiu foi alcançar o 128º lugar no ranking.