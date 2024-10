Juventude será laboratório de Filipe Luis para final do Fla com Atlético-MG

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Juventude neste sábado (26), às 16h30, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e, mesmo que tente evitar, será impossível não pensar na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG na semana que vem. Com desfalques para o jogo de ida da final, o técnico Filipe Luís irá utilizar a partida diante dos gaúchos como uma espécie de laboratório para o duelo com os mineiros.

O que aconteceu

O Rubro-Negro já tem dois desfalques certos para o jogo de ida, no próximo dia 3, no Maracanã: o atacante Bruno Henrique e o meia De la Cruz. O primeiro por suspensão e o segundo por lesão. Ambos, inclusive, também não estarão em campo neste sábado pelos mesmos motivos.

Outro desfalque contra o Galo será o volante Pulgar, que cumprirá suspensão. O chileno, porém, está apto a enfrentar o Juventude pelo Brasileiro.

No caso de De la Cruz, o substituto mais provável é Evertton Araújo, ao menos contra o Juventude. Alcaraz, apesar de possuir características que se assemelham mais às do uruguaio, deve iniciar no banco. Allan e Léo Ortiz também correm por fora.

Já para a vaga de Bruno Henrique a disputa está mais acirrada, com ligeira vantagem para Michael. Plata e Matheus Gonçalves são os outros concorrentes.

Após a classificação sobre o Corinthians, Filipe Luis elogiou Michael. O treinador disse que trabalha para que ele readquira totalmente o ritmo de jogo.

Michael é importantíssimo, é um jogador determinante. Tem gol, um contra um, drible, tem tudo o que um extremo deve ter, joguei com ele, adoro ele, fui feliz. Ele teve uma lesão muito grave e está recuperando a melhor forma.

Filipe Luis

Fla ainda não 'jogou a toalha'

Apesar da situação ser difícil, o Flamengo ainda não "jogou a toalha" no Brasileiro. Atualmente, o clube se encontra com 51 pontos na quarta colocação.

O líder Botafogo tem dez pontos a mais, com 61. Porém, o time da Gávea tem um jogo a menos, o que ainda mantém uma "luz no fim do túnel".

Título à parte, há ainda a meta de se manter entre os quatro primeiros, o que assegurará uma vaga na fase de grupos da Libertadores independentemente da final da Copa do Brasil.