Yuri Alberto faz dois, mas Corinthians cede empate em casa ao Racing pela semi da Sul-Americana

O Corinthians empatou com o Racing por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O atacante Yuri Alberto brilhou e marcou dois gols para o Timão na Neo Química Arena, mas o sistema defensivo não foi eficaz e os argentinos foram às redes em duas oportunidades.

O Racing abriu o placar no começo da partida, com o atacante Salas, em lance de falha do zagueiro Cacá. O Timão respondeu pouco tempo depois com Yuri Alberto, que recebeu passe de Memphis e concluiu para deixar tudo igual. Ainda na primeira etapa, Yuri virou para os mandantes, com chute de fora da área, e a equipe argentina voltou a igualar na segunda etapa, com gol do lateral direito Martirena.

O jogo de volta entre Corinthians e Racing está marcado para o próximo dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, também às 21h30 (de Brasília). Quem levar a melhor no tempo normal, passa para a final da Sul-Americana. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

Do outro lado da chave, Cruzeiro e Lanús também empataram na ida, em Belo Horizonte. Sai daí o adversário de Corinthians ou Racing na decisão.

O Timão volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Pantanal, às 19 horas (de Brasília).

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Neo Química Arena. Logo aos cinco minutos, Cacá não conseguiu afastar ligação direta do Racing e acabou "servindo" Maximiliano Salas, que com categoria encobriu o goleiro Hugo Souza de fora da área e abriu o placar para os visitantes.

O Corinthians empatou aos 11 minutos, com Yuri Alberto. Memphis Depay se livrou da marcação do Racing na entrada da área e serviu o camisa 9, que deu um toque por cima para "bater" o goleiro Gabriel Arias. O Timão virou aos 33, novamente com Yuri Alberto, que recebeu assistência de Garro e finalizou de fora da área, no canto da meta adversária.

A chuva foi apertando em Itaquera, e o gramado passou a ser formado por poças. Nesse contexto, o Racing ainda assustou aos 44 da primeira etapa, com chute de Salas que passou perto da meta de Hugo.

Segundo tempo

O Racing chegou ao empate aos nove minutos da segunda etapa, com Martirena. O lateral direito tabelou com Almendra e finalizou na entrada da área, no canto inferior da meta do Timão.

Após o baque inicial do segundo gol sofrido, o Corinthians buscou alternativas. Aos 18 minutos, Romero avançou pela direita e cruzou para Yuri Alberto, que cabeceou sem direção. Aos 22, foi a vez de Garro assustar com finalização perigosa de fora da área que passou por cima do gol.

Até o final da partida, o Corinthians buscou uma pressão final e quase chegou o terceiro aos 43, com Romero. Coronado cruzou na cabeça de Yuri Alberto, que desviou para Romero finalizar por cima, desperdiçando grande oportunidade. Nos acréscimos, Alex Santana saiu na cara do gol e chutou em cima de Arias, ficando no "quase" também.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 2 RACING

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de outubro de 2024, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)



Público total: 44.238 pessoas



Renda: R$ 2.579.514,00



Cartões amarelos: Juan Nardoni, Gabriel Arias e Adrian Martínez (Racing); Memphis Depay (Corinthians)

Gols: Yuri Alberto, aos 11 e 33 do 1ºT (Corinthians); Salas, aos 6 do 2ºT, e Martirena, aos 9 do 2ºT (Racing)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez (Romero), Charles (Alex Santana), Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e Basso; Martirena, Almendra (Zuculini), Nardoni, Quintero (Vietto) e Rojas; Salas (Quirós) e Adrian Martínez



Técnico: Gustavo Costas