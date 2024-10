Por que Maguila tinha esse apelido? Origem tem referência racista

O boxeador Adilson Rodrigues, que morreu aos 66 anos, era mundialmente conhecido como Maguila. O apelido tem origem em um desenho animado.

De onde vem o apelido?

O apelido "Maguila" surgiu antes de sua fama no boxe, enquanto trabalhava como segurança em boates de São Paulo. Ele foi inicialmente apelidado de "Godzilla", uma comparação com o monstro japonês, devido à sua presença imponente. Com o tempo, frequentadores começaram a chamá-lo de "Maguila", em uma referência racista ao personagem do desenho Maguila, o Gorila, de Hanna-Barbera.

Maguila, o Gorila é uma série de animação produzida pelos estúdios Hanna-Barbera e exibida em diversos canais entre os anos 1964 a 1967. No Brasil, o desenho fez bastante sucesso e foi exibido em vários canais, como TV Tupi, Record, Bandeirantes e SBT.

No início, o apelido com conotação racista incomodava tanto Adilson quanto seu treinador, Ralph Zumbano, que criticava a referência do apelido a um macaco. O nome, porém, acabou se consolidando e o projetou mundialmente.

Quando Maguila participou do torneio Forja dos Campeões, que marcou o início de sua carreira profissional, em 1981, o apelido já era amplamente conhecido. Durante sua primeira luta no torneio, o mestre de cerimônias o apresentou como "Maguila", consolidando de vez o apelido, apesar do desconforto inicial.

Com o tempo, o nome "Maguila" ultrapassou os limites do boxe e se tornou parte da cultura popular brasileira. O lutador, que enfrentou grandes nomes como Evander Holyfield e George Foreman, teve uma infância marcada pela pobreza e dificuldades, como morar em caminhões abandonados e sobreviver comendo pão com banana.

Ao longo de sua carreira, Maguila ressignificou o apelido, transformando-o em um símbolo de sua força. Ele somou 77 vitórias em 85 lutas, sendo 61 por nocaute, e consolidou seu nome como uma lenda do boxe.

Maguila, o Gorila, era um primata que usava gravata borboleta, sapatos grandes e bermuda com suspensórios Imagem: Reprodução/Hannah Barbera

Doença e morte

Adilson Maguila morreu nesta quinta-feira (24). Ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC), doença provocada pelos golpes que recebeu durante sua carreira.

* Com informações de matéria publicada em 2021.