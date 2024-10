CBF lamenta falecimento de Maguila: "Prova da obstinação do brasileiro", diz Ednaldo Rodrigues

A morte de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, segue comovendo a sociedade brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi uma das entidades que lamentou o falecimento de um dos principais nomes do Brasil no boxe.

"O sergipano nascido em 11 de julho de 1958 foi um dos maiores pugilistas da história do boxe brasileiro, tendo sido multicampeão brasileiro e sul-americano na categoria peso-pesado. Ao longo de sua carreira, teve 85 lutas, venceu 77, sendo 61 por nocaute, sete derrotas e um empate técnico", diz o comunicado.

Maguila morreu em São Paulo, aos 66 anos, e lutava contra uma encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística, muito provavelmente causada pelos golpes na cabeça durante a carreira como lutador.

"O Maguila é um orgulho do esporte brasileiro. Ele foi a prova da obstinação do brasileiro, driblou as adversidades e entrou para a história do boxe brasileiro. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Maguila", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Durante sua carreira, Maguila enfrentou grandes nomes da modalidade, como Evander Holyfield e George Foreman. O sergipano ganhou o título mundial da Federação Mundial de Boxe em 1995.