Palmeiras prevê reposição de peso para Estêvão; Dudu deve seguir sem espaço

Estêvão vai ganhar um substituto de peso no Palmeiras, e Dudu será afetado por isso.

O que aconteceu

O Palmeiras terá R$ 200 milhões para gastar em reforços em 2025, e um deles será um jogador pronto para a vaga do garoto entre os titulares de Abel Ferreira.

Dudu pode jogar no lado de Estêvão, mas terá outro grande nome na concorrência. Assim, dificilmente será um protagonista.

Outro problema para Dudu é que Felipe Anderson não será deslocado para o lado direito com a saída do Estêvão para o Chelsea no meio do ano que vem. O UOL apurou que o jogador tem como posição favorita a ponta esquerda, onde está atuando desde que chegou ao Alviverde, e que também é a posição principal de Dudu — o camisa 7 tem como um concorrente a principal contratação do clube em 2024.

No futebol italiano, Felipe Anderson jogou por muito tempo como ponta direita e quando chegou ao Palmeiras todos pensaram que essa seria sua posição principal. No entanto, ele só exercia a função por opção do técnico e hoje se sente mais à vontade na esquerda.

Ascensão de Maurício também é problema para Dudu. O meia colocou Raphael Veiga no banco de reservas nesta reta final de temporada antes de sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo e pode ser opção para Abel nas pontas com Veiga mais uma vez em alto nível como meia.

Na atual temporada, Dudu só disputou 13 jogos (apenas três como titular) e não marcou nenhum gol até o momento. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito em agosto de 2023 e só voltou a jogar em junho deste ano.

O atleta ainda passou por um mês de recondicionamento físico para poder voltar a atuar, mas segue com poucos minutos. Seu melhor momento até agora foi o pênalti sofrido no jogo contra o Atlético-MG e que garantiu a vitória da equipe.