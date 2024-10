Onde vai passar Botafogo x Peñarol? Como assistir ao vivo com imagens

Botafogo e Peñarol se enfrentam hoje (23), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo.

O Botafogo passou pelo São Paulo para chegar à semifinal. Já o Peñarol eliminou o Flamengo nas quartas de final.

O Glorioso é o líder do Brasileirão, mas empatou na última rodada. O Alvinegro ficou no 1 a 1 contra o Criciúma, no Maracanã.

Do outro lado, o Peñarol venceu as últimas três partidas e chega embalado no Rio. A equipe uruguaia venceu o Boston River por 2 a 0 no torneio local.

Botafogo x Peñarol -- Copa Libertadores