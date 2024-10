Você sabia? Ídolo, Tonhão fez primeiro gol do Palmeiras na Copa do Brasil

O carismático zagueiro Tonhão, que morreu nesta terça-feira aos 55 anos, está entre os ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Querido pela torcida alviverde, o defensor foi o responsável por marcar o primeiro gol da história do clube na Copa do Brasil, competição conquistada em três ocasiões (1998, 2012 e 2015).

No dia 14 de julho de 1992, o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Então com apenas 23 anos de idade, Tonhão marcou aos 25 minutos do segundo tempo o gol da vitória, o primeiro do clube no torneio nacional.

Após eliminar o Sampaio Corrêa na estreia, o Palmeiras seguiu na Copa do Brasil e alcançou a semifinal. O time defendido por Tonhão, porém, acabou superado pelo Internacional, que na decisão levou a melhor sobre o Fluminense e conquistou o título.

Em duas passagens pelo Palmeiras (1988 e 1992-1996), Antônio Carlos Costa Gonçalves marcou quatro gols em 161 partidas, com 94 vitórias. Treinado por Vanderlei Luxemburgo, o aguerrido zagueiro conquistou Campeonato Paulista (1993 e 1994), Torneio Rio-São Paulo (1993) e Campeonato Brasileiro (1993 e 1994).