Estádio do Canindé receberá jogos da primeira fase da Brasil Ladies Cup

O Estádio do Canindé foi confirmado para receber todas as partidas da primeira fase da Brasil Ladies Cup, torneio que encerra a temporada do futebol feminino no Brasil. O campeonato, que visa promover atividades que aumentem a prática da modalidade, está em sua quarta edição.

A casa da Portuguesa será a sede dos jogos entre os dias 15 e 20 de dezembro, com ingressos gratuitos e duas partidas sendo disputadas por dia. A final será na Mercado Livre Arena Pacaembu, no dia 22.

O modelo de disputa será idêntico ao da última edição, com oito equipes, divididas em duas chaves. As duas melhores avançam para a final, que será disputada em partida única. Os participantes do torneio já estão confirmados: Avaí/Kindermann, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Pumas-MEX, River Plate-ARG, seleção do Paraguai e Sport.

O atual campeão é o Internacional. O Flamengo conquistou o troféu em 2022 e o São Paulo foi o primeiro campeão, em 2021.

Além dos jogos, a organização promove uma série de ações fora das quatro linhas, como palestras, workshops e clínicas esportivas que serão realizadas durante toda a semana do evento.