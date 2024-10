Com retorno de Musiala, Bayern divulga relacionados para encarar o Barcelona na Champions; veja lista

Nesta terça-feira, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, divulgou a lista dos 22 jogadores relacionados para o confronto diante do Barcelona, válido pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

A convocatória divulgada pelo time alemão traz uma boa e uma má notícia. A principal novidade fica por conta do retorno de Musiala. O meia-atacante se recuperou de uma lesão no quadril e volta a ser relacionado no Bayern. Contudo, o treinador belga afirmou, em coletiva nesta terça, que ainda não sabe quantos minutos o jovem jogará.

Por outro lado, Kompany também acabou ganhando um desfalque. O volante Pavlovic sofreu uma fratura na clavícula na partida contra o Stuttgart, no último sábado, e precisou passar por cirurgia. Dessa forma, o jogador é ausência certa para o embate.

?? Vincent #Kompany über #Musiala: "Jeder weiß, wie wichtig Jamal für uns ist. Aber es geht nicht nur um ein Spiel gegen Barcelona, sondern um die nächsten 30, 40 Spiele - wir müssen eine Balance der Belastung finden. Ob er nur eingewechselt werden wird und wie lange er spielen... pic.twitter.com/ppjnlqwj28 ? FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2024

Para a vaga de Pavlovic, o técnico conta com algumas opções. João Palhinha, Konrad Laimer e Leon Goreztka aparecem como os principais candidatos a substituirem o volante. Fica a cargo do treinador decidir quem irá a campo.

Tanto Bayern como Barcelona não tiveram o melhor dos inícios nesta edição da Liga dos Campeões - as duas equipes somam três pontos, tendo uma vitória e uma derrota após duas rodadas. O clube alemão se encontra na 16ª posição, enquanto o time catalão figura no 17º posto.

O duelo entre Barcelona e Bayern também marcará o reencontro do técnico Hansi Flick com o Bayern de Munique. Hoje no Barça, o treinador comandou o time bávaro de 2019 a 2021 e, inclusive, foi o treinador dos alemães naquele histórico 8 a 2 sobre os espanhóis.

Confira os relacionados do Bayern de Munique para enfrentar o Barcelona: