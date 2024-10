Fluminense vende mais de 30 mil ingressos para partida contra o Athletico-PR

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira que mais de 30 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Athletico-PR, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

A última parcial divulgada pelo clube era de 28 mil entradas vendidas. A comercialização dos ingressos teve início na última segunda-feira e foi liberada para o público geral na quarta-feira. A compra pelas bilheterias pôde ser realizada a partir do sábado.

O clube também informou a abertura da venda de ingressos para o setor Leste Superior, com preços a partir de R$ 10.

30 MIL CONFIRMADOS PRA DECISÃO CONTRA O ATHLETICO-PR! É PRA GARANTIR O SEU AGORA, TRICOLOR >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/ouOS1ct4T7 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 21, 2024

A compra dos ingressos pode ser feita pelo site oficial do clube. Os setores Sul Nível 2 e Norte Nível 2 (visitante) não estão mais disponíveis.

O duelo é fundamental para o Fluminense se afastar da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o Tricolor das Laranjeiras está na 15ª colocação. Já o Athletico-PR vem de má fase no Brasileirão e entrou no Z4 na última rodada. Há dez jogos sem vencer no torneio, o Furacão ocupa o 18º lugar, com 31 pontos.

Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Athletico-PR:

Leste Superior



Inteira: R$ 20 | Meia: R$ 10

Leste Inferior



Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

Sul Nível 1



Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Sul Nível 5



Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Oeste Inferior



Inteira: R$ 90 | Meia: R$ 45

Maracanã+



Inteira: R$ 550 | Sem meia-entrada