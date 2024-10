André Ramalho coloca Corinthians no mesmo nível técnico do Flamengo

Melhor em campo do Corinthians na eliminação da Copa do Brasil, André Ramalho colocou o clube paulista no mesmo nível técnico do Flamengo.

O que aconteceu

André Ramalho nivelou as duas equipes, pontuando o placar agregado — de 1 a 0 para o Flamengo — como fator principal. Em dois embates, apenas um gol foi marcado. No último domingo (20), o Clássico dos Milhões terminou em empate sem gols, e o Fla avançou para a final do torneio.

Acho que eles têm jogadores de muita qualidade, mas assim como a gente também tem. Se você olhar peça por peça, eu acho que é um elenco muito semelhante, cada um com um caráter diferente, né? Porém, eu vejo dois times muito nivelados. A prova disso foi que, em dois jogos, o placar agregado foi de 1 a 0. Se houvesse qualquer tipo de diferença, eu acho que o placar, talvez o placar fosse diferente, né? Essa é uma prova de que os elementos são muito nivelados. André Ramalho, zagueiro do Corinthians

Além da questão técnica, não houve "excesso de respeito" do Timão ao Fla, na visão do zagueiro. Mesmo que equipe alvinegra não tenha conseguido furar a defesa do Rubro-Negro e levar a decisão para os pênaltis, o jogador acredita que a postura do Corinthians foi ofensiva desde o começo do confronto.

Não acho que houve excesso de respeito. Acho que a gente, desde o início do jogo, mostrou o desejo de estar, pelo menos, levando para os pênaltis. Eu não sei se eu falar isso vão dizer que eu desrespeitei o Flamengo, mas não é nem isso que eu quero dizer. Nossa postura foi, desde o início, com uma [jogador] a mais ou não, de ir pra cima, de tentar o gol.

"O que faltou, talvez, foi uma efetividade melhor nos passes, na nossa tomada de decisão, na nossa organização dentro de campo com um a mais, mas respeito... Não acho", acrescentou Ramalho.