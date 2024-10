Neymar volta após 370 dias com vitória do Al-Hilal em jogo maluco de 9 gols

Com reestreia de Neymar após mais de um ano em recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo, o Al-Hilal venceu o Al Ain nesta segunda-feira (21) por 5 a 4, em jogo pela terceira rodada da Liga dos Campeões da AFC.

Neymar entrou já nos 15 minutos finais da segunda etapa e quase marcou um gol. Jogador mal tocou na bola, mas marcou sua volta aos gramados 369 dias após sua última atuação. Em contra-ataque, quase fez o sexto do Al-Hilal, mas Eisa defendeu e evitou o retorno perfeito.

Gols do Al-Hilal foram marcados por Renan Lodi, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari (3), enquanto Rahimi (3) e Sanabria anotaram pelos donos da casa. Com a vitória, o Al-Hilal atingiu nove pontos e se manteve 100% no torneio, com três jogos vencidos em três disputados, se isolando na liderança. O Al Ain se complicou, mantendo um único ponto, antes conquistado na competição.

Como foi o jogo

Sem Neymar no primeiro tempo, Al-Hilal abriu o placar, sofreu o empate e saiu novamente na frente. Primeira etapa começou equilibrada. Após o primeiro gol marcado, a equipe de Jorge Jesus conseguiu criar mais oportunidades, mas o Al Ain empatou perto do fim do primeiro tempo, após falha defensiva. Nos acréscimos de quase dez minutos, o Al-Hilal marcou mais dois.

Segundo tempo é marcado por hat-tricks, entrada de Neymar e vitória do Al-Hilal. O Al Ain diminuiu a vantagem por três vezes na segunda etapa, mas Salem fez bela partida e anotou dois tentos nos 45 finais. Neymar deu um chute perigoso a gol e quase fez o sexto da equipe visitante. Salem Al-Dawsari e Rahimi fizeram um hat-trick para cada lado do confronto.

Gols e destaques

Renan Lodi fez o primeiro do jogo, aos 26 minutos. O lateral brasileiro conseguiu boa jogada pela ponta esquerda e bateu forte pelo meio das pernas do defensor do Al Ain, sem chance para o goleiro Eisa.

Rahimi empatou com passe brasileiro. O lateral-esquerdo Erik recebeu bela enfiada de bola próximo da linha de fundo, para cruzar rasteiro na pequena área e o centroavante do Al Ain apenas colocar no gol vazio, aos 39 minutos.

Al-Hilal desempatou de novo. João Cancelo fez ótimo cruzamento para, sozinho, Milinkovic-Savic subir de cabeça e anotar o segundo da equipe de Neymar, aos 46 minutos da primeira etapa.

E o terceiro do Al-Hilal saiu ainda no primeiro tempo. Após belo passe de Nasser Al Dawsari, Salem conseguiu tirar do goleiro adversário e chutar pela lateral da grande área e aumentar o placar, aos 50 minutos.

Neymar começou a aquecer aos 13 minutos da segunda etapa! Brasileiro partiu para o aquecimento ao lado de outro "Menino da Vila", o atacante Marcos Leonardo.

Al Ain diminuiu com Sanabria, aos 18 minutos. Laba, que havia acabado de entrar, achou o ponta argentino na outra extremidade do campo, que finalizou e diminuiu o placar.

Logo depois, Salem marcou mais um. Milinkovic-Savic cruzou na área do Al Ain após passe de calcanhar de Malcom, para o atacante anotar seu segundo no jogo, aos 20 minutos.

Rahimi diminuiu novamente, aos 22 minutos. O atacante cortou para a direita praticamente sem marcação e, com muito espaço, bateu para o gol e deixou a vantagem do Al-Hilal em um gol de novo.

Salem faz hat-trick! O atacante partiu em contra-ataque e soltou um míssil de fora da área, sem chance para Eisa, aos 30 minutos.

Neymar em campo! O brasileiro recebeu uma oportunidade após 369 dias sem jogar já no final do segundo tempo.

Zagueiro do Al-Hilal foi expulso aos 37 minutos. Al Bulayhi colocou o braço na bola, em lance de perigo por parte do Al Ain. Após revisão, o árbitro optou por expulsar o jogador.

Neymar quase anotou com primeiro toque na bola! O brasileiro chutou cruzado para forçar a defesa do goleiro do Al Ain, que evitou o tento do camisa 10 do Al-Hilal já no final do confronto.

Rahimi faz o segundo hat-trick do jogo! Aos 50 minutos, após pênalti marcado, o atacante marcou o quarto gol do Al Ain no confronto.

Ficha técnica

Al Ain 4 x 5 Al-Hilal

Competição: Terceira rodada da Liga dos Campeões da AFC

Local: Estádio Hazza bin Zayed

Data e hora: 21 de outubro de 2024, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin

Gols: Renan Lodi, aos 26'/1ºT, Rahimi, aos 39'/1ºT, Milinkovic-Savic, aos 46'/1ºT, Salem Al-Dawsari, aos 50'/1ºT, Sanabria, aos 18'/2ºT, Salem Al-Dawsari, aos 20'/2ºT, Salem Al-Dawsari, aos 22'/2ºT, Salem Al-Dawsari, aos 30'/2ºT, Rahimi, aos 50'/2ºT

Amarelos: Koulibaly, Palacios, João Cancelo, Khalifah

Vermelho: Al Bulayhi

Al Ain: Khalid Eisa; Bandar Al Ahbabi, Mohammed Al Baloushi (Sanabria), Cardoso (Al-Hashemi) e Park Yong-Woo (Infantino); Palacios, Kouadio e Abdoul Traoré (Laba); Erik (Salomoni), Romero e Rahimi. Técnico: Hernán Crespo

Al-Hilal: Al Yami; João Cancelo, Koulibaly (Al-Tambakti), Al Bulayhi e Renan Lodi; Nasser Al Dawsari (Neymar), Rúben Neves (Kanno) e Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic (Khalifah) e Salem Aldawsari. Técnico: Jorge Jesus