?

Três atletas do Corinthians jogaram com toucas na cabeça durante o primeiro tempo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Torcedores reagiram de forma bem-humorada nas redes sociais.

Veja comentários nas redes sociais

A defesa do Corinthians hoje pic.twitter.com/NoQhZoxddK -- Cortinas, o time do roubo (@cortinasdoroubo) October 20, 2024

a onde vai passar a semi final da natação do corinthians? pic.twitter.com/klBdWvTCnJ -- vitória. (@vtoriacp) October 20, 2024

Tô preocupada se o corinthians tem touca o suficiente pra todos os jogadores

Já tem 3 mané -- Re (@reaquituitando) October 20, 2024