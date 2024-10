Sub-13 e sub-14 do Santos vencem jogos de volta das oitavas e avançam às quartas de final no Paulista

Na manhã deste domingo, os times sub-13 e sub-14 do Santos avançaram às quartas de final dos Campeonatos Paulistas de suas respectivas categorias. Os mais novos venceram o Guarani, por 3 a 0, enquanto os mais velhos golearam o Flamengo de Guarulhos por 5 a 0.

O sub-13 do Peixe já havia vencido o duelo de ida das oitavas por 4 a 1. Com o novo triunfo de 3 a 0 sobre o Guarani, graças a gols de Arthur Paraná, Ryan Lucas e Allyson, os Meninos da Vila passaram para as quartas de final com um agregado de 7 a 1.

Por sua vez, o sub-14 do Santos também confirmou a classificação depois de ter vencido o Flamengo de Guarulhos por 2 a 0 no jogo de ida. Na goleada de 5 a 0 deste domingo, Ignacio marcou um hat-trick, enquanto Luan Emanuel fez dois gols para completar a vitória e fechar o agregado em 7 a 0.

Nas redes sociais, o Santos celebrou a classificação das duas categorias de base.

"#MeninosDaVila do Sub-13 e Sub-14 voltaram a vencer nos jogos de volta das oitavas de final do estadual! As duas categorias avançaram às quartas de final", escreveu o clube da Baixada Santista.