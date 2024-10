Napoli vence Empoli e abre vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Napoli venceu o Empoli por 1 a 0, no Estádio Carlo Castellani, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O gol da partida foi marcado por Khvicha Kvaratskhelia, de pênalti.

Com o resultado, o Napoli garantiu mais uma rodada na liderança da competição, com 19 pontos, e abriu três de vantagem em relação à Juventus, que ocupa a segunda posição. Já o Empoli ocupa a 11ª colocação, com dez pontos.

O Napoli volta a campo somente no próximo sábado, às 10h (de Brasília), contra o Lecce, no Estádio Diego Armando Maradona, pela nona rodada da liga nacional. Enquanto o Empoli visita o Parma, no dia seguinte, às 8h30.

O gol

O Napoli fez o gol da vitória aos 18 minutos do segundo tempo. Matteo Politano foi derrubado na área por Tino Anjorin. O árbitro marcou pênalti e Kvaratskhelia não desperdiçou, garantindo o triunfo para os visitantes.