São Paulo tem retrospecto positivo contra Inter de Limeira, adversário na estreia do Paulistão 2025

O São Paulo apresenta retrospecto positivo contra a Inter de Limeira, seu adversário na estreia do Paulistão 2025. Dos últimos cinco jogos entre eles, sendo todos pela competição estadual, foram quatro vitórias do Tricolor e um empate.

A primeira das cinco partidas foi realizada no dia 27 de janeiro de 2005, pela terceira rodada. O São Paulo, jogando no Morumbis e comandado por Emerson Leão, saiu vencedor pelo placar de 2 a 0, com dois gols marcados por Diego Tardelli.

Já o segundo duelo aconteceu no dia 3 de março de 2021, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor não apenas venceu o time comandado por Thiago Carpini na época, mas goleou o adversário por 4 a 0, fora de casa, com tentos anotados por Gabriel Sara, Pablo, Luciano e Joao Rojas. Naquele ano, o São Paulo ainda se consagrou campeão do torneio. A taça teve um sabor especial pelo tempo que a equipe estava sem levantar uma. Até então, o último troféu conquistado era a Sul-Americana de 2012.

No ano seguinte, em partida disputada no dia 17 de fevereiro, pela sétima rodada, as equipes ficaram no empate sem gols, desta vez dentro do Morumbis.

Já no ano passado, o São Paulo não deixou barato e aplicou mais uma goleada, esta por 5 a 1. Caio Paulista, Wellington Rato, Galoppo, Pedrinho e Pablo Maia garantiram a vitória do Tricolor no Morumbis. Do lado da Inter de Limeira, João Paulo descontou. O jogo foi válido pela nona rodada do Paulistão.

Por fim, no último embate entre os dois times, este realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 28 de fevereiro deste ano, o São Paulo superou a Inter de Limeira por 3 a 0, com o último gol sendo marcado pelo colombiano James Rodríguez. Luciano e Ferreirinha foram os autores dos outros dois tentos.

As duas equipes se enfrentam no dia 15 de janeiro, no Morumbis, pela primeira rodada do Paulistão 2025. O horário do jogo ainda não foi definido.