Elogiado por Dana White, gigante brasileiro tem estreia no UFC marcada para fevereiro

Em meados de setembro, Tallison Teixeira ganhou um almejado contrato no Ultimate após brilhar no 'Contender Series'. Três meses após a vitória por nocaute sobre Arthur Lopes, que lhe rendeu elogios vindo de Dana White, o peso-pesado brasileiro já sabe os detalhes de sua estreia no octógono mais famoso do mundo. 'Xicão', como é popularmente conhecido, enfrentará Justin Tafa no card do UFC 312, programado para o dia 8 de fevereiro, em Sydney, na Austrália.

O confronto foi anunciado pelo Ultimate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) nesta semana. Invicto no MMA profissional com um cartel 7-0, Xicão chega mais que embalado para seu debute no UFC. E não é para menos, já que além do retrospecto irretocável até então, o brasileiro de apenas 25 anos de idade detém uma taxa de letalidade de 100% - com seis triunfos via nocaute e um por finalização até então.

"Guardem na agenda. Dia 8 de fevereiro é noite de show na Austrália. Próxima vítima! Sem misericórdia!", projetou o peso-pesado brasileiro de mais de 2 metros de altura, através de sua conta no Instagram.

Diferença de experiência

A estreia de Tallison pode ser encarada com bons olhos, já que o brasileiro foi escalado para competir em um card numerado logo em sua primeira aparição na liga. Por outro lado, a expectativa alta em torno do gigante paulista também fez com que a alta cúpula do UFC já o escalasse contra um rival consideravelmente mais experiente na modalidade. Atleta do Ultimate desde 2019, Justin Tafa já competiu na empresa em nove oportunidades. Sendo assim, sua trajetória na liga presidida por Dana White por si só já excede a bagagem de Xicão nas artes marciais mistas como um todo.

