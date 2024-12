Em 2024, Rony registra sua pior média de participações em gols pelo Palmeiras

Fora do time titular durante a maior parte de 2024, Rony não teve grande temporada no Palmeiras. Um dado que comprova isso é que o atacante registrou neste ano sua pior média de participações em gols desde a sua chegada ao clube, quando foi contratado junto ao Athletico-PR, em 2020.

Nesta temporada, ele disputou 62 dos 65 jogos do Verdão, sendo 27 como titular. Ao todo, Rony marcou dez gols e distribuiu seis assistências. Isso equivale a uma média de 0,25, ou seja, o jogador precisava de quatro partidas para participar de um tento da equipe paulista.

A última vez que Rony balançou as redes foi no dia 21 de agosto, contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o último tento do camisa 10 foi no empate por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 21ª rodada, no dia quatro de agosto.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil. Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz... pic.twitter.com/7fP9HqStQd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 12, 2024

O atacante começou o ano de 2024 sendo opção no banco de reservas e viu Flaco López despontar no Campeonato Paulista, onde foi artilheiro, com dez gols marcados. Na sequência da temporada, o argentino seguiu entre os titulares, enquanto Rony era opção no banco de reservas.

O rendimento abaixo do esperado fez com que o atleta virasse alvo de críticas da torcida nas redes sociais. Ele chegou a abordar o tema em entrevista ao longo de 2024 e se disse "chateado".

Desde a sua chegada ao Palmeiras, Rony soma 70 tentos e 32 assistências em 283 partidas disputadas, além dos 11 troféus conquistados: Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024).

Confira o ranking das médias de participações em gols de Rony pelo Palmeiras

1. (2022) - 23 gols e seis assistências em 63 jogos - Média de 0,46

2. (2020) - 11 gols e dez assistências em 50 jogos - Média de 0,42

3. (2023) - 14 gols e sete assistências em 59 jogos - Média de 0,35

4. (2021) - 12 gols e três assistências em 28 jogos - Média de 0,31

5. (2024) - dez gols e seis assistências em 62 jogos - Média de 0,25