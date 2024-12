Super Crown: Rayssa Leal busca tri 'sem pressão' que pode render R$ 600 mil

Rayssa Leal está acostumada a subir no pódio e, neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), ela tem a chance de se despedir de 2024 com mais um título. Única representante do Brasil na final feminina, a medalhista olímpica tenta o tricampeonato consecutivo do Super Crown, competição de skate street da SLS que ocorre no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Rayssa enfrentará quatro japonesas, duas delas campeãs olímpicas, e a australiana Chloe Covell. Como ficou entre as três primeiras do ranking mundial, a brasileira não precisou disputar o classificatório no sábado.

A natural de Imperatriz (MA) é a atual bicampeã do Super Crown, e ainda não foi derrotada no Brasil. Desde que a prova veio para o país, em 2022, no Rio de Janeiro, Rayssa Leal termina no lugar mais alto do pódio. A competição se transferiu para o Ginásio do Ibirapuera no ano passado.

Rayssa pode chegar ao 12º título da SLS na carreira, e o terceiro na temporada. A brasileira conquistou as etapas da Califórnia (EUA) e de Tóquio (JAP).

Além do troféu, a brasileira pode garantir US$ 100 mil na conta (cerca de R$ 600 mil). A SLS anunciou no início deste ano que os vencedores do Super Crown receberiam esta premiação. A temporada contou com premiação recorde de US$ 1,8 milhão (R$ 10,8 milhões)

Acho que só de competir aqui é uma vitória muito grande. Fico muito feliz, é uma sensação extraordinária, o público é muito diferente, a gente sente o calor da torcida em cada manobra. E eu acho que não tem pressão, não nesse campeonato. Eu quero mesmo me divertir e dar minhas manobras, independente do pódio. Óbvio, a gente tem nossas metas e vai ser muito legal levar o título pelo terceiro ano seguido.

Rayssa Leal

Veja as finalistas do Super Crown 2025:

Liz Akama (JAP) - prata em Paris 2024

Rayssa Leal (BRA) - prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024

Chloe Covell (AUS)

Coco Yoshizawa (JAP) - campeã olímpica em Paris 2024

Yumeka Oda (JAP)

Momiji Nishiya (JAP) - campeã olímpica em Tóquio 2020

Giovanni Vianna tenta o bi

O Brasil terá dois representantes na final masculina, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo. Os dois se classificaram através do ranking mundial da SLS, assim como o norte-americano Chris Joslin.

Giovanni liderou o ranking mundial e é o atual campeão do Super Crown. O natural de Santo André tem 23 anos e não venceu etapas na temporada 2024 da SLS.

Trabalhei esse ano inteiro para estar na final direto e deu certo. Ano passado foi tenso, porque as eliminatórias às vezes são mais difíceis que a própria final, então estar na final já nos tira um peso e daí a gente anda de skate mais feliz. Vou dar o meu melhor para conseguir os meus objetivos.

Giovanni Vianna

A dupla brasileira terá como principal concorrente o norte-americano Nyjah Huston. Ele é o maior vencedor do Super Crown, com cinco títulos, e conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

Por outro lado, eles não terão que se preocupar com o bicampeão olímpico Yuto Horigome (JAP). Ele disputou as classificatórias no último sábado (14), mas não terminou entre os três primeiro e se despediu da competição.

Veja os finalistas do Super Crown 2025:

Giovanni Vianna (BRA)

Felipe Gustavo (BRA)

Chris Joslin (EUA)

Nyjah Huston (EUA)

Jhancarlos Gonzales (COL)

Gustavo Ribeiro (POR)

Como será a final

Seis skatistas disputam o título do Super Crown. Além dos três melhores do ranking mundial, a decisão conta com os três melhores do classificatório, realizado no último sábado.

A final feminina acontece pela manhã (11h15, de Brasília), enquanto o masculino só disputa o título à tarde (15h, de Brasília). O domingo ainda contará com show do intervalo e sessão de autógrafos.

Os atletas terão sete chances, sendo duas voltas de 45 segundos e cinco manobras. Serão computadas as quatro melhores notas.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna são os atuais campeões do Super Crown. Os dois se classificaram direto para a final por estarem no top-3 do ranking mundial da SLS.