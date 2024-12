Veja como Carrillo superou expectativas e ganhou renovação de contrato no Corinthians

O meio-campista André Carrillo chegou ao Corinthians sem muito alarde, mas rapidamente superou as expectativas. Pilar do time de Ramón Díaz, o jogador está prestes a renovar seu contrato com o clube.

O peruano, que já havia trabalhado com Ramón no Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou ao clube no mês de setembro, mas não causou muita comoção. Isso porque ele foi oficializado apenas um dia após o anúncio de Memphis Depay. A chegada do holandês acabou ofuscando Carrillo.

Contudo, o jogador de 33 anos foi conquistando o seu espaço aos poucos. Ele começou na reserva a vinha alternando entre os titulares.

O setor de meio-campo, entretanto, sofreu alterações ao longo da temporada. Isso porque José Martínez foi baixa no time em alguns jogos por conta das convocações à seleção da Venezuelano. Enquanto isso, Charles não convencia e o antigo titular da posição, Raniele, vivia má fase.

Carrillo, assim, aproveitou a brecha e garantiu a sua vaga entre os titulares. Ele iniciou quase todos os jogos do clube nesta reta final, quando o Timão emplacou uma arrancada de nove vitórias consecutivas e, além de se safar da queda à Série B, conseguiu a classificação à Libertadores de 2025.

O meio-campista, que terminou a temporada prestigiado pela comissão técnica e pela torcida do Corinthians, deverá ter seu contrato renovado nos próximos dias. Ele estenderá seu vínculo até o meio de 2026. Ele chegou ao clube com contrato curto, apenas até o final deste ano.

André Carrillo disputou apenas 19 partidas pelo time (oito como titular), mas o suficiente para convencer a direção a ampliar seu compromisso. Ele não marcou gols, mas fechou 2024 com duas assistências pelo Timão.