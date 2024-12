Quem jogou mais? Compare os números de Estêvão e Luiz Henrique, destaques do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2024 ficou marcado pela briga entre Botafogo e Palmeiras pelo título. Os dois times brigaram pelo troféu até a última rodada e contaram com o brilho de dois craques. Pelo lado carioca, o destaque foi Luiz Henrique. Já os paulistas foram liderados pelo jovem Estêvão.

O atacante do Glorioso somou 35 partidas, sendo 33 como titular, além de sete gols e três assistências. Ele precisou de 256 minutos para participar de um tento, segundo dados do Sofascore.

Luiz ainda colecionou 32 passes decisivos, 60 finalizações (23 certas), 91 dribles, criou sete grandes chances, ganhou 234 duelos, 85 ações defensivas e sofreu 71 faltas.

Já Estêvão entrou em campo 31 vezes, sendo 26 como titular, anotou 13 gols e nove assistências. O atacante precisou de 96 minutos para participar de um tento.

A joia alviverde ainda somou 49 passes decisivos, 11 grandes chances criadas, 85 finalizações (38 no gol), 84 dribles, 161 duelos ganhos, 43 ações defensivas e 36 faltas sofridas.

No fim, o Botafogo de Luiz Henrique levou a melhor e ficou com o título do Campeonato Brasileiro. A CBF, porém, elegeu Estêvão como o craque do torneio.