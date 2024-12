Guarulhos vence e deixa Goiás na zona de rebaixamento da Superliga masculina

Neste sábado, pela décima rodada da Superliga masculina, o Guarulhos recebeu o Goiás no Ginásio Arnaldo José Celeste, em São Paulo, e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 22/25, 25/15 e 25/20

Com o resultado positivo, o time paulista escapou da zona de rebaixamento. Agora, a equipe possui 11 somados, na nona colocação. Do outro lado, o Goiás foi ultrapassado pelo adversário e entrou na zona de despromoção, com os mesmos oito pontos.

A próxima partida do Guarulhos será diante do Neurologia Ativa, fora de casa, na quarta-feira (18). O duelo, válido pela 11ª rodada da Superliga de vôlei masculina, acontece a partir das 18h30. Um dia depois, o Goiás recebe o Joinville, também pela 11ª rodada do torneio. Desta vez, o jogo se inicia às 21h30.

O jogo

O primeiro set foi bem disputado. Porém, na reta final, o Guarulhos abriu boa vantagem para se sentir seguro e fechar com 25/21.

Já no segundo, o Goiás reagiu e não deixou o adversário ficar em vantagem em nenhum momento do jogo. Assim, venceu o set por 25/22.

Porém, o Guarulhos não deixou barato e venceu dois sets seguidos, por 25/15 e 25/20, respectivamente. No último, o time conseguiu reverter a desvantagem que chegou a ser de três pontos.