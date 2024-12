Invasão e tristeza: Torcida do Al Ahly esgotou ingressos em 14 minutos

Um mar vermelho se abriu em Doha neste sábado (14). Considerado o "Real Madrid da África", o Al Ahly mobilizou sua torcida e mostrou por que é o clube mais popular do Egito. Os ingressos para a partida contra o Pachuca (MEX), pela semifinal da Copa Intercontinental, se encerraram em apenas 14 minutos e a festa no estádio 974 foi toda deles antes de a bola rolar.

Em campo, porém, o time decepcionou e, após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, foi derrotado nos pênaltis para o mexicanos, que estavam praticamente sem apoio nas arquibancadas.

Invasão

Os fãs do Al Ahly começaram a chegar ainda no início da semana e alguns, inclusive, se fizeram presentes no jogo do Botafogo. Em dado momento, passaram a cantar na partida das quartas de final e precisaram ser deslocados para outro setor da arquibancada dada a proximidade com a torcida alvinegra, que em resposta cantou palavrões em português para os egípcios.

No dia da semifinal, eles se concentraram no Souq Waqif, o mercado popular da capital do Qatar. E de lá partiram rumo ao estádio 974.

Dentro do local havia uma fan fest. Por lá, só se viam camisas vermelhas, tornando o ambiente bastante favorável para a equipe africana.

Ultras não gostam de ser filmados

Os ultras (organizada) do Al Ahly também chegaram em peso. Eles estavam munidos de instrumentos e tiveram de passar por um corredor especial montado pela polícia, onde foram inspecionados.

A curiosidade é que eles não gostam de ser filmados de perto. Muitos, inclusive, passam o jogo com uma espécie de touca ninja. Ao notarem câmeras, costumam virar de costas ou reclamar.

Frustração da torcida e imprensa

Assim como os torcedores, a imprensa egípcia também compareceu em peso. Na tribuna, não disfarçavam a torcida pelo representante do país.

Na disputa de pênaltis, o local quase se tornou uma arquibancada. Porém, a reviravolta nas cobranças com o desfecho negativo para eles gerou um anticlímax de frustração.

O gol derradeiro do Pachuca fez vibrar de maneira solitária no local o estafe do time mexicano, algo que fez os egípcios se voltarem para o setor imediatamente. Logo em seguida, os funcionários do clube desceram as escadas e se dirigiram à parte interna para encontrar os jogadores.

'Jogadores excessivamente nervosos'

O técnico suíço do Al Ahly, Marcel Kohler, atribuiu a derrota nos pênaltis ao nervosismo de alguns jogadores. O time egípcio acabou desperdiçando três cobranças e perdeu por 6 a 5.