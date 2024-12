Bruno Bulldog é dominado e perde por nocaute no UFC Tampa

Bruno Silva viu sua boa fase no MMA chegar ao fim no UFC Tampa e de maneira violenta. No evento realizado neste sábado (14), o brasileiro enfrentou Manel Kape e foi dominado no octógono. Depois de receber inúmeros golpes do angolano, 'Bulldog' não resistiu e acabou nocauteado no terceiro round.

Vale pontuar que Bruno estava embalado por quatro vitórias, mas não foi páreo para o adversário. Além disso, o atleta, 12º colocado no ranking do peso-mosca (57 kg) do UFC, desperdiçou a chance de integrar o top-10 da divisão. Por outro lado, Kape se recuperou no MMA. Empolgado, o angolano, número nove na tabela de classificação da categoria, desafiou o campeão Alexandre Pantoja para uma revanche.

Bruno Gustavo da Silva, de 34 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2011 e estreou no UFC em 2019. Na modalidade, 'Bulldog' construiu um cartel composto por 14 vitórias, seis derrotas e dois empates.

A luta

Os lutadores começaram o duelo com tudo. Mais técnico e rápido, Kape levou vantagem nas trocas de golpes. No entanto, Bruno, mais poderoso, levou perigo e chegou a abalar o angolano com um soco. Em resposta, Kape acertou um chute baixo que desestabilizou o brasileiro. Em desvantagem em pé, Bruno tentou quedar o oponente, mas não teve sucesso. Afiado na trocação, o angolano pontuou na luta na base dos socos e chutes.

No segundo round, Kape seguiu esbanjando técnica na trocação. Em seu ataque, o angolano aplicou tantos socos, que fez Bruno girar no octógono. Logo depois, o brasileiro acertou um chute ilegal no adversário pela terceira vez na luta e acabou perdendo um ponto. Confiante, o angolano intensificou as provocações e seguiu desferindo socos e chutes limpos no rival. Com um sangramento no rosto, Bruno tentou atacar o oponente, mas acabou recebendo mais golpes.

Na terceira e última parcial, Bruno, em clara desvantagem no duelo, voltou mais agressivo. Contudo, Kape não diminuiu seu ritmo e continuou castigando o brasileiro. Veloz, o angolano aplicou constantes blitz em Bruno, que não suportou a quantidade de socos que recebeu e desabou no octógono.

Resultados do UFC Tampa:

Manel Kape nocauteou Bruno 'Bulldog' no 3º round;

Dustin Jacoby nocauteou Vitor Petrino no 3º round;

Daniel Marcos venceu Adrian Yañez por decisão dividida;

Navajo Stirling venceu Tuco Tokkos por decisão unânime;

Michael Johnson nocauteou Ottman Azaitar no 2º round;

Joel Álvarez nocauteou Drakkar Klose no 1º round;

Sean Woodson nocauteou Fernando Padilla no 1º round;

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.