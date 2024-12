Jovem atacante Henrique deve receber mais chances no time titular do São Paulo em 2025? Vote!

Na última quarta-feira, através de nota oficial, o São Paulo informou que chegou a um acordo para a renovação do contrato de Henrique. O vínculo do atacante de 18 anos, que era válido até o final da próxima temporada, agora se encerra em 31 de dezembro de 2028.

Nascido em Joinville, Santa Catarina, Henrique chegou às categorias de base do Tricolor com sete anos de idade. O jovem foi destaque no sub-17 e sub-20, recebendo, em 2024, a oportunidade de integrar o elenco profissional.

Porém, o atleta entrou em campo somente uma vez, no dia 25 de agosto, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste dia, o São Paulo duelou diante do Vitória, no Morumbis, e venceu por 2 a 1.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, já elogiou muito o jovem atleta.

"A renovação do Henrique é parte do nosso projeto de valorização dos meninos formados em Cotia, que são muito importantes para nós. Acreditamos muito na qualidade dele. É um jogador de drible e velocidade que chegou ao clube muito novo, teve uma trajetória de destaque na base e tem demonstrado evolução aqui no nosso dia a dia", disse.