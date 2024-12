UFC Tampa: Algoz de brasileiro fatura bônus de R$ 305 mil por 'Performance da Noite'

Dustin Jacoby roubou a cena no UFC Tampa e terminou sendo um dos destaques do show. No evento realizado neste sábado (14), o americano enfrentou Vitor Petrino pelos meio-pesados (93 kg) e mostrou sua experiência e poder na trocação ao aplicar um nocaute brutal no terceiro round da luta. Pelo que fez no octógono, o veterano foi premiado pela companhia, levando para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 302 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do show. Na luta, Jacoby teve dificuldade em lidar com o poder do brasileiro e foi abalado pelos socos do mesmo mais de uma vez. Contudo, o americano não se desesperou. Pelo contrário, o veterano, na base do volume de golpes e da técnica na trocação, também assustou Vitor. No terceiro e último round, Dustin se aproveitou de um descuido do adversário e o 'apagou' ao acertar um direto poderoso em seu rosto.

Outros bônus do evento

Além de Jacoby, Michael Johnson também foi premiado por sua performance. No peso-leve (70 kg), o americano, de 38 anos, nocauteou Ottman Azaitar de forma brutal no segundo round, emplacando a segunda vitória seguida. Já Cub Swanson e Billy Quarantillo protagonizaram a 'Luta da Noite'. Na batalha válida pelos peso-pena (66 kg), os atletas deram tudo de si, mas a experiência do veterano, de 41 anos, falou mais alto. Dono de uma trocação mais polida, Cub nocauteou o adversário no terceiro assalto.

Resultados do UFC Tampa:

Joaquin Buckley nocauteou Colby Covington no 3º round;

Cub Swanson nocauteou Billy Quarantillo no 3º round;

Manel Kape nocauteou Bruno 'Bulldog' no 3º round;

Dustin Jacoby nocauteou Vitor Petrino no 3º round;

Daniel Marcos venceu Adrian Yañez por decisão dividida;

Navajo Stirling venceu Tuco Tokkos por decisão unânime;

Michael Johnson nocauteou Ottman Azaitar no 2º round;

Joel Álvarez nocauteou Drakkar Klose no 1º round;

Sean Woodson nocauteou Fernando Padilla no 1º round;

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.