Antetokounmpo comanda e Milwaukee Bucks avança à final da NBA Cup

Com show de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks se tornou o primeiro finalista da NBA Cup ao vencer, na noite deste sábado, o Atlanta Hawks por 110 a 102, em Las Vegas, onde está sendo disputada a fase final da competição. O astro grego protagonizou os principais lances da partida na T-Mobile Arena e se aproximou de um "triple-double".

Antetokounmpo terminou a partida com 32 pontos, 14 rebotes e nove assistências. No último quarto, empolgou torcida e fãs da NBA com um toco espetacular sobre Clint Capela, em um dos melhores momento da partida. Ele contou com o apoio dos 25 pontos de Damian Lillard. Brook Lopez contribuiu com 16.

Pelos Hawks, Trae Young foi o grande destaque, cestinha da partida, com 35 pontos, além de 10 assistências e sete rebotes. Jalen Johnson também obteve um "double-double", com seus 15 pontos e 10 rebotes.

O triunfo dos Bucks surpreendeu em razão das oscilações da equipe ao longo desta temporada regular. Já os Hawks vinham de sete vitórias nos últimos oito jogos. O resultado mostra um lado copeiro dos Bucks, por ser o único time semifinalista do ano passado a também alcançar a reta final da atual edição da NBA Cup.

Na final, marcada para a próxima terça-feira, o futuro adversário dos Bucks ainda será definido, na noite deste sábado. A outra semifinal tem o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets, dois times que vivem boa fase na temporada regular. A decisão também será definida em jogo único, em Las Vegas.