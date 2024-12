Buckley nocauteia Covington na luta principal do último evento do UFC em 2024

Joaquin Buckley prometeu dar um show na luta principal do UFC Tampa, último evento da companhia em 2024, e cumpriu com a sua palavra. Na atração realizada neste sábado (14), o striker não tomou conhecimento de Colby Covington e nocauteou no terceiro round (interrupção médica). Dessa forma, 'Nem Mansa' conquistou a maior vitória da carreira e defendeu sua invencibilidade nos meio-médios (77 kg) da liga.

Vivendo grande fase no MMA, Buckley, ex-integrante do peso-médio (84 kg), agora possui seis triunfos seguidos na nova divisão e muda de patamar nela. Ao vencer Covington, o striker se aproximou de integrar o top-5 da divisão. Ciente disso, 'New Mansa', sem perder tempo, desafiou Belal Muhammad, campeão da categoria, Kamaru Usman e Leon Edwards. Por outro lado, o veterano foi dominado em ação novamente, perdendo o segundo combate consecutivo.

Joaquin Buckley, de 30 anos, é uma promessa do MMA e um dos lutadores mais explosivos do UFC. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e estreou na organização em 2020. Atualmente, 'New Mansa' é o nono colocado no ranking dos meio-médios da empresa e apresenta um cartel composto por 21 vitórias, sendo 15 por nocaute, e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Colby Covington, Impa Kasanganay, Nursulton Ruziboev, Stephen Thompson e Vicente Luque.

A luta

Logo no início do combate, Buckley acertou poderosos socos e chutes no adversário. Com dificuldade na trocação, Covington buscou a queda, mas o oponente se defendeu. Confiante, o atleta acertou um soco na linha de cintura do rival e um direto no rosto do mesmo. Em desvantagem, Colby lançou jabs e chutes pontuais no adversário. Novamente, o veterano tentou quedar Buckley, mas não conseguiu levá-lo para baixo. Em pé, o striker castigou Covington com seus cruzados, fazendo o mesmo sangrar.

No segundo round, Colby tentou quedar o rival, mas não conseguiu. Em resposta, Buckley seguiu dando socos no rosto e na linha de cintura do wrestler. Sem desistir, Covington, enfim, derrubou o striker, porém não o controlou. Com a luta de volta em pé, Buckley aplicou chutes e socos no veterano. Confortável na trocação, o atleta acertou jabs limpos no rosto do adversário e o provocou.

No terceiro assalto, Buckley não diminuiu o ritmo e permaneceu sendo o agressor no combate. Colby até lançou um chute plástico, mas não acertou o adversário. Soberano no octógono, Buckley defendeu as tentativas de queda do wrestler e seguiu batendo com tudo. O atleta até tentou finalizar o rival, mas não conseguiu e ficou por baixo do mesmo. Como Colby apresentou um um sangramento abundante no rosto, a equipe médica analisou a situação do profissional. Em seguida, o árbitro decidiu encerrar a luta, oficializando a vitória de Buckley.

Resultados do UFC Tampa:

Joaquin Buckley nocauteou Colby Covington no 3º round;

Cub Swanson nocauteou Billy Quarantillo no 3º round;

Manel Kape nocauteou Bruno 'Bulldog' no 3º round;

Dustin Jacoby nocauteou Vitor Petrino no 3º round;

Daniel Marcos venceu Adrian Yañez por decisão dividida;

Navajo Stirling venceu Tuco Tokkos por decisão unânime;

Michael Johnson nocauteou Ottman Azaitar no 2º round;

Joel Álvarez nocauteou Drakkar Klose no 1º round;

Sean Woodson nocauteou Fernando Padilla no 1º round;

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.