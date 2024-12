Após desafio recusado, Alexandre Pantoja propõe treino a Demetrious Johnson

Sem conseguir convencer Demetrious Johnson a abandonar a aposentadoria e aceitar seu desafio para um duelo no octógono mais famoso do mundo, Alexandre Pantoja ainda não desistiu de trocar, de alguma forma, experiências de luta com 'Mighty Mouse'. Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', o campeão peso-mosca (57 kg) do UFC revelou que tem uma nova proposta para o veterano.

Conformado com a recusa do seu desafio por parte do ex-camepão do Ultimate, Pantoja sugeriu uma possível sessão de treinos entre ele e Demetrious Johnson. O encontro serviria para como uma espécie de 'prêmio de consolação' para o carioca, que acrescentaria o nome de 'Mighty Mouse' à lista de grandes parceiros de treino do atleta da equipe 'American Top Team'.

"Eu entendo se ele não quiser (lutar), tenho grande respeito (por ele). Eu só preciso treinar com ele, talvez treinar com ele, isso é algo que eu quero porque eu já treinei com (Henry) Cejudo, treino com Kyoji Horiguchi, Adriano Moraes, eu luto com muitos bons lutadores. Isso é algo com o qual eu sonhava, enfrentar os melhores lutadores do mundo. Demetrious Johnson é o melhor. Ele é tão inteligente e eu quero desafiá-lo por isso. É por isso que eu estou lutando, e é por isso que eu nunca digo 'não' a ninguém. Talvez eu mande uma mensagem para ele e a gente possa treinar juntos", propôs Pantoja.

Novo alvo

Com o 'não' de Demetrious Johnson, aposentado do MMA há alguns meses, Alexandre Pantoja já possui outro alvo em mente para sua próxima defesa de cinturão no UFC. Também durante sua participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o campeão citou o nome de Kai Kara-France - quarto colocado no ranking peso-mosca do Ultimate - como o favorito para a vaga de desafiante ao seu título.